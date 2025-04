NASA сообщило о возникновении нештатной ситуации при посадке астронавтов с МКС

Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.

По утверждению американского космического агентства, после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

Ранее 25 июня на Землю вернулся экипаж очередной, 59-й экспедиции на МКС. Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, пробывшие в космосе 204 дня, благополучно приземлились в 05:49 по киевскому времени в Казахстане. Космонавты за время нахождения на орбите провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Welcome home @AstroAnnimal , @Astro_DavidS and Oleg Kononenko! The @Space_Station crew has returned home safely after 204 days in space & 3,264 orbits of Earth. Everyone at @NASA is grateful for your hard work! pic.twitter.com/BQMK9WxH8U

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 25 июня 2019

