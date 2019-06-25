"Роскосмос" виступив зі спростуванням даних NASA про позаштатну ситуацію при посадці "Союзу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. При посадці корабля “Союз МС-11” всі бортові системи працювали в штатному режимі. Про це повідомляється на сайті “Роскосмосу”, інформує УНН.
“Повідомлення, поширювані деякими ЗМІ про виникнення при посадці деяких „позаштатних ситуацій“, є недостовірними”, — йдеться в повідомленні.
Раніше в NASA розповіли, що у “Союзу МС-11” перестав працювати комплект паливних баків з магістралями і клапанами рухової установки після сходу з орбіти. Успішно посадити кораблі вдалося тому, що система перейшла на резервний колектор.
У “Роскосмосі” уточнили, що резервний колектор був лише підготовлений до використання на випадок необхідності.
Варто нагадати, що раніше NASA повідомило про виникнення позаштатної ситуації при посадці астронавтів з МКС.