Россию интересует только выдать паспорт и отправить воевать: в МИД отреагировали на упреки РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28402 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60302 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78161 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232356 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133017 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401328 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317071 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215607 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245190 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255757 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22705 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6078 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4618 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5190 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11243 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2074 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11304 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140775 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232356 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401328 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13588 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22303 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51280 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75524 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60361 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Россию интересует только выдать паспорт и отправить воевать: в МИД отреагировали на упреки РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка

Киев • УНН

 • 23562 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Уровень "запоздалой заботы" о задержанном боевике "ЛНР" Андрее Косяке ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, но и к людям с российскими паспортами. Об этом в комментарии УНН отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя вчерашнее заявление МИД РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка.

Россию интересует только выдать паспорт и отправить воевать: в МИД отреагировали на упреки РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка

Цитата:

"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовался судьбой Андрея Косяка", - отметил представитель МИД.

"Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от коронавирусной болезни COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашей страны, но и к людям с российскими паспортами. Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", - подчеркнул он.

Детали

По словам Николенко, Россию интересует только одно: "выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли".

В украинском дипведомстве ожидают, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и будет предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ".

Что сказали в Москве

Министерство иностранных дел РФ накануне выступило с заявлением о том, что действия Украины по поводу задержания представителя "ЛНР" Андрея Косяка являются "вероломными и провокационными, подрывающими урегулирование ситуации".

Россияне также потребовали обеспечить доступ к боевику российских консульских работников.

Контекст

13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков - гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.

После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались "протесты" против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53