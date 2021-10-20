Россию интересует только выдать паспорт и отправить воевать: в МИД отреагировали на упреки РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Уровень "запоздалой заботы" о задержанном боевике "ЛНР" Андрее Косяке ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, но и к людям с российскими паспортами. Об этом в комментарии УНН отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя вчерашнее заявление МИД РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка.
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"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовался судьбой Андрея Косяка", - отметил представитель МИД.
"Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от коронавирусной болезни COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашей страны, но и к людям с российскими паспортами. Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", - подчеркнул он.
Детали
По словам Николенко, Россию интересует только одно: "выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли".
В украинском дипведомстве ожидают, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и будет предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ".
Что сказали в Москве
Министерство иностранных дел РФ накануне выступило с заявлением о том, что действия Украины по поводу задержания представителя "ЛНР" Андрея Косяка являются "вероломными и провокационными, подрывающими урегулирование ситуации".
Россияне также потребовали обеспечить доступ к боевику российских консульских работников.
Контекст
13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков - гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.
Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.
После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались "протесты" против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.