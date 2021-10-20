Россию интересует только выдать паспорт и отправить воевать: в МИД отреагировали на упреки РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка

КИЕВ. 20 октября. УНН. Уровень "запоздалой заботы" о задержанном боевике "ЛНР" Андрее Косяке ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, но и к людям с российскими паспортами. Об этом в комментарии УНН отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя вчерашнее заявление МИД РФ по задержанию боевика "ЛНР" Косяка.