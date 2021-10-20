Росію цікавить лише видати паспорт і відправити воювати: у МЗС відреагували на закиди РФ щодо затримання бойовика "ЛНР" Косяка

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19284 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 83955 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 131158 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 115595 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 123371 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 89976 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77279 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 170770 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87658 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 267197 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 44566 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 43006 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 50582 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 15250 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 31737 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 136110 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 170759 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 267187 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436678 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29001 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34707 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35313 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36483 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86197 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Росію цікавить лише видати паспорт і відправити воювати: у МЗС відреагували на закиди РФ щодо затримання бойовика "ЛНР" Косяка

Київ • УНН

 • 23562 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Рівень “запізнілої турботи” про затриманого бойовика “ЛНР” Андрія Косяка яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, але і до людей із російськими паспортами. Про це в коментарі УНН зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи вчорашню заяву МЗС РФ щодо затримання бойовика “ЛНР” Косяка.

Росію цікавить лише видати паспорт і відправити воювати: у МЗС відреагували на закиди РФ щодо затримання бойовика "ЛНР" Косяка

Цитата:

“Здивовані, що МЗС Росії лише на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка”, — зазначив речник МЗС.

“Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами. Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю”, — підкреслив він.

Деталі

За словами Ніколенка, Росію цікавить лише одне: “видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули”.

В українському дипвідомстві очікують, що російська сторона “із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ”.

Що сказали в Москві

Міністерство закордонних справ РФ напередодні виступило з заявою про те, що дії України з приводу затримання представника “ЛНР” Андрія Косяка є “віроломними і провокаційними, що підривають врегулювання ситуації”.

Росіяни також зажадали забезпечити доступ до бойовика російських консульських працівників.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.

Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31