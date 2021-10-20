Росію цікавить лише видати паспорт і відправити воювати: у МЗС відреагували на закиди РФ щодо затримання бойовика "ЛНР" Косяка

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“Здивовані, що МЗС Росії лише на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка”, — зазначив речник МЗС.

“Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами. Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю”, — підкреслив він.

Деталі

За словами Ніколенка, Росію цікавить лише одне: “видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули”.

В українському дипвідомстві очікують, що російська сторона “із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ”.

Що сказали в Москві

Міністерство закордонних справ РФ напередодні виступило з заявою про те, що дії України з приводу затримання представника “ЛНР” Андрія Косяка є “віроломними і провокаційними, що підривають врегулювання ситуації”.

Росіяни також зажадали забезпечити доступ до бойовика російських консульських працівників.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.

Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.