Российского актера экстренно госпитализировали в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром, он потерял сознание, пришлось срочно вызывать скорую - после осмотра его увезли на скорой. Сейчас он находится без сознания. У известного актера резко упало давление - до критического минимума.
Актер известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Сибириада", "Жестокий романс", "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Палата №6".
Ранее УНН сообщал, что актер "Игры престолов" Кит Харингтон находится в реабилитационном центре.