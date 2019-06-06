Российского актера экстренно госпитализировали в критическом состоянии

Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром, он потерял сознание, пришлось срочно вызывать скорую - после осмотра его увезли на скорой. Сейчас он находится без сознания. У известного актера резко упало давление - до критического минимума.

Актер известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Сибириада", "Жестокий романс", "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Палата №6".

Ранее УНН сообщал, что актер "Игры престолов" Кит Харингтон находится в реабилитационном центре.