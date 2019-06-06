Російського актора екстрено госпіталізували у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Москві госпіталізований актор Олександр Панкратов-Чорний. Він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
Олександр Панкратов-Чорний відчув себе погано вранці, він втратив свідомість, довелося терміново викликати швидку - після огляду його відвезли на швидкій. Зараз він знаходиться без свідомості. У відомого актора різко впав тиск - до критичного мінімуму.
Актор відомий за фільмами "Ширлі-Мирлі", "Сибіріада", "Жорстокий романс", "Зимовий вечір у Гаграх", "Ми з джазу", "Зимовий вечір у Гаграх", "Кур'єр", "Палата №6".
Раніше УНН повідомляв, що актор "Ігри престолів" Кіт Герінґтон знаходиться в реабілітаційному центрі.