Российский истребитель грубо перехватил самолет ВМС США над Черным морем

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107829 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153730 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147276 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137841 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128873 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Российский истребитель грубо перехватил самолет ВМС США над Черным морем

Российский истребитель грубо перехватил самолет ВМС США над Черным морем

Киев  •  УНН

 • 14182 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Разведывательный самолет ВМС США, который летел в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским истребителем в понедельник "опасным и непрофессиональным образом". Об этом пишет CNN со ссылкой на трех чиновников Министерства обороны США и заявление американских ВМС, передает УНН.

Во время преследования, которое длилось 25 минут, российский реактивный самолет СУ-27 прошел непосредственно перед американским самолетом EP-3 на высокой скорости, сообщили источники. Экипаж американского самолета сообщил о турбулентности после первичного взаимодействия, когда Су-27 пролетел мимо.

После этого российский истребитель совершил второй проход у самолета США и применил дожигатель при проведении маневра, который, вероятно, и вызвал вибрацию, которую почувствовал американский экипаж.

"Это взаимодействие было определено как опасное из-за того, что Су-27 совершил высокоскоростной проход прямо перед самолетом, что поставило под угрозу наших пилотов и экипаж. Су-27, которой осуществлял перехват, сделал дополнительный проход, приближаясь к EP-3 и применив свой дожигатель во время проведения разворота. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации после второй", - говорится в заявлении ВМС США.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце Черноморский военно-морской флот Российской Федерации, базирующийся в оккупированном Севастополе, провел очередные учения.

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