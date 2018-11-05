Російський винищувач грубо перехопив літак ВМС США над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Розвідувальний літак ВМС США, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським винищувачем в понеділок “небезпечним та непрофесійним чином”. Про це пише CNN з посиланням на трьох чиновників Міністерства оборони США та заяву американських ВМС, передає УНН.
Під час переслідування, яке тривало 25 хвилин, російський реактивний літак СУ-27 пройшов безпосередньо перед американським літаком EP-3 на високій швидкості, повідомили джерела. Екіпаж американського літака повідомив про турбулентність після первинної взаємодії, коли СУ-27 пролетів повз.
Після цього російський винищувач здійснив другий прохід біля літака США і застосував допалювач при проведенні маневру, який, ймовірно, і викликав вібрацію, яку відчув американський екіпаж.
“Ця взаємодія була визначена як небезпечна через те, що СУ-27 здійснив високошвидкісний прохід прямо перед літаком, що поставило під загрозу наших пілотів та екіпаж. СУ-27, якій здійснював перехоплення, зробив додатковий прохід, наближаючись до EP −3 і застосувавши свій допалювач під час проведення розвороту. Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентність після першої взаємодії та вібрації після другої”, - йдеться в заяві ВМС США.
Як повідомляв УНН, минулого місяця Чорноморський військово-морський флот Російської Федерації, що базується в окупованому Севастополі, провів чергові навчання.