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Російський винищувач грубо перехопив літак ВМС США над Чорним морем

Російський винищувач грубо перехопив літак ВМС США над Чорним морем

Київ • УНН

 • 14182 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Розвідувальний літак ВМС США, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським винищувачем в понеділок “небезпечним та непрофесійним чином”. Про це пише CNN з посиланням на трьох чиновників Міністерства оборони США та заяву американських ВМС, передає УНН.

Під час переслідування, яке тривало 25 хвилин, російський реактивний літак СУ-27 пройшов безпосередньо перед американським літаком EP-3 на високій швидкості, повідомили джерела. Екіпаж американського літака повідомив про турбулентність після первинної взаємодії, коли СУ-27 пролетів повз.

Після цього російський винищувач здійснив другий прохід біля літака США і застосував допалювач при проведенні маневру, який, ймовірно, і викликав вібрацію, яку відчув американський екіпаж.

“Ця взаємодія була визначена як небезпечна через те, що СУ-27 здійснив високошвидкісний прохід прямо перед літаком, що поставило під загрозу наших пілотів та екіпаж. СУ-27, якій здійснював перехоплення, зробив додатковий прохід, наближаючись до EP −3 і застосувавши свій допалювач під час проведення розвороту. Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентність після першої взаємодії та вібрації після другої”, - йдеться в заяві ВМС США.

Як повідомляв УНН, минулого місяця Чорноморський військово-морський флот Російської Федерації, що базується в окупованому Севастополі, провів чергові навчання.

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