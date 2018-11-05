Російський винищувач грубо перехопив літак ВМС США над Чорним морем

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Розвідувальний літак ВМС США, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським винищувачем в понеділок “небезпечним та непрофесійним чином”. Про це пише CNN з посиланням на трьох чиновників Міністерства оборони США та заяву американських ВМС, передає УНН.