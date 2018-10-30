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Російський флот відпрацював “знищення кораблів супротивника” в Чорному морі

Російський флот відпрацював “знищення кораблів супротивника” в Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чорноморський військово-морський флот Російської Федерації, що базується в окупованому Севастополі, провів чергові навчання. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає УНН.

“В ході планового командно-штабного навчання з Новоросійською військово-морською базою літаки морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту відпрацювали пошук і знищення загону бойових кораблів умовного супротивника”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виконання епізоду вчення екіпажі російських літаків-розвідників Су-24МР провели розвідку і виявлення в море загону кораблів, який імітували малі ракетні катери.

Після отримання вказівок фронтові бомбардувальники Су-24М і багатоцільові винищувачі Су-30СМ виконали фактичне бомбометання по морським корабельним щитам-мішенях, що імітує загін кораблів умовного супротивника.

“В епізоді з виявлення та знищення загону кораблів умовного супротивника були задіяні 10 літаків, безпілотні літальні апарати і 2 ракетні катери Чорноморського флоту”, — зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНН, генеральні штаби Білорусі та РФ сьогодні, 24 жовтня, приступили до підготовки до спільних навчань “Щит Союзу-2019”.

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