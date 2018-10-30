Российский флот отработал "уничтожение кораблей противника" в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Черноморский военно-морской флот Российской Федерации, базирующийся в оккупированном Севастополе, провел очередные учения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает УНН.
“В ходе планового командно-штабных учений с Новороссийской военно-морской базой самолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда боевых кораблей условного противника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время выполнения эпизода учения экипажи российских самолетов-разведчиков Су-24МР провели разведку и выявление в море отряда кораблей, которые имитировали малые ракетные катера.
После получения указаний фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по морским корабельным щитам-мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.
“В эпизоде по выявлению и уничтожению отряда кораблей условного противника были задействованы 10 самолетов, беспилотные летательные аппараты и два ракетных катера Черноморского флота”, — отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, генеральные штабы Беларуси и РФ сегодня, 24 октября, приступили к подготовке к совместным учениям “Щит Союза-2019”.