Росія і Білорусь почали підготовку військових навчань "Щит Союзу-2019"

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Генеральні штаби Білорусі та РФ сьогодні, 24 жовтня, приступили до підготовки до спільних навчань "Щит Союзу-2019". Про це повідомив міністр оборони Білорусі Андрій Равков під час спільного засідання представників міністерств оборони двох країн в Мінську, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.