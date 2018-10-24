Росія і Білорусь почали підготовку військових навчань "Щит Союзу-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Генеральні штаби Білорусі та РФ сьогодні, 24 жовтня, приступили до підготовки до спільних навчань "Щит Союзу-2019". Про це повідомив міністр оборони Білорусі Андрій Равков під час спільного засідання представників міністерств оборони двох країн в Мінську, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
“Генеральні штаби розпочали підготовку навчання „Щит Союзу-2019“. Воно буде головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ в 2019 році і забезпечить подальше вдосконалення чинної системи забезпечення військової безпеки Союзної держави”, — сказав А.Равков.
Відзначимо, що проведення чергових спільних військових навчань заплановано на території Росії.
Нагадаємо, що вперше російсько-білоруські навчання “Щит Союзу” пройшли 17-25 червня 2006 року на території Білорусі (Обуз-Лєсновський полігон, Брестська область). У 2006 році в навчаннях також взяли участь представники об’єднаного штабу ОДКБ з метою перевірки Єдиної системи ППО Росії і Білорусі. З 2009 року спільні військові навчання проводяться один раз на два роки — “Захід” в більшій частині на території Білорусі і “Щит Союзу” на території Росії.
Як повідомляв УНН, на території Білорусі відбулися навчання “Захід-2017”, до цього на території Росії, зокрема на полігонах Західного військового округу (ЗВЛ), розташованих в Ленінградській і Псковській областях, пройшли навчання “Щит Союзу-2015”.