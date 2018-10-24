Россия и Беларусь приступили к подготовке военных учений “Щит Союза-2019”
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Генеральные штабы Беларуси и РФ сегодня, 24 октября, приступили к подготовке к совместным учениям “Щит Союза-2019”. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков в ходе совместного заседания представителей министерств обороны двух стран в Минске, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
“Генеральные штабы приступили к подготовке учения „Щит Союза-2019“. Оно будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2019 году и обеспечит дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства”, — сказал А.Равков.
Отметим, что проведение очередных совместных военных учений запланировано на территории России.
Напомним, что впервые российско-белорусские учения “Щит Союза” прошли 17-25 июня 2006 года на территории Беларуси (Обуз-Лесновский полигон, Брестская область). В 2006 году в учениях также приняли участие представители объединенного штаба ОДКБ с целью проверки Единой системы ПВО России и Беларуси. С 2009 года совместные военные учения проводятся один раз в два года — “Запад” в большей части на территории Беларуси и “Щит Союза” на территории России.
Как сообщал УНН, на территории Беларуси прошли учения “Запад-2017”, до этого на территории России, в частности на полигонах Западного военного округа (ЗВЛ), расположенных в Ленинградской и Псковской областях, прошли учения “Щит союза-2015”.