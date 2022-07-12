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Российский удар по Часовому Яру: количество жертв возросло до 45

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 45. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (всего обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Дополнение 

10 июля русские оккупанты ударили из "Ураганов" по городу Часов Яр, в Донецкой области. По меньшей мере, 30 человек находятся под завалами 5-этажки.

По состоянию на 19:00 количество погибших по меньшей мере 43. От ГСЧС привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой помощи.

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