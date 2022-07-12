Російській удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 45

Цитата

"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

10 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по місту Часів Яр, на Донеччині. Щонайменше 30 людей перебувають під завалами 5-поверхівки.

Станом на 19:00 кількість загиблих щонайменше 43. Від ДСНС залучено 57 людей і 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади. На місці чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.