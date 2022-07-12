Удар по Часовому Яру: кількість загиблих знову зросла, серед загиблих є дитина

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"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - сказано в повідомленні.

Деталі

Від ДСНС залучено 57 людей і 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади. На місці чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Доповнення

9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по місту Часів Яр, на Донеччині. Щонайменше 30 людей перебувають під завалами 5-поверхівки. На місці працюють рятувальники.

Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами. Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне.