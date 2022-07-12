Донеччина: росіяни за добу завдали вісім ударів по мирному населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли шість населених пунктів Донецької області, пише УНН з посиланням на дані ГУНП в області.
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"Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами. Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне", - повідомили у поліції області у Telegram.
Деталі
Загалом за добу руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.
У Часів Ярі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, серед загиблих – дев’ятирічна дитина. Поліція здійснює охорону місця трагедії.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Внаслідок удару з "Ураганів" по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинуло 34 особи.