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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Донеччина: росіяни за добу завдали вісім ударів по мирному населенню

Донеччина: росіяни за добу завдали вісім ударів по мирному населенню

Київ • УНН

 • 81595 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли шість населених пунктів Донецької області, пише УНН з посиланням на дані ГУНП в області.

Цитата

"Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами. Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне", - повідомили у поліції області у Telegram.

Деталі

Загалом за добу руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

У Часів Ярі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, серед загиблих – дев’ятирічна дитина. Поліція здійснює охорону місця трагедії.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Внаслідок удару з "Ураганів" по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинуло 34 особи.

Українські Національні Новини

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