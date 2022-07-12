Донеччина: росіяни за добу завдали вісім ударів по мирному населенню

Цитата

"Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами. Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне", - повідомили у поліції області у Telegram.

Деталі

Загалом за добу руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

У Часів Ярі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, серед загиблих – дев’ятирічна дитина. Поліція здійснює охорону місця трагедії.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Внаслідок удару з "Ураганів" по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинуло 34 особи.