Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 34
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинуло 34 особи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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«Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих — одна дитина», - написав Кириленко У Telegram.
Деталі
"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, у тому числі — тіло 9-річного хлопчика", - додав голова ОВА.
За його словами, станом на 6:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. Рятувальна операція триває.
"Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області.