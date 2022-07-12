Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 34
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по 5-этажному жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области погибли 34 человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Уже 34 погибших и 9 раненых извлекли спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших — один ребенок», – написал Кириленко У Telegram.
Детали
"За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в городе Часов Яр, в том числе — тело 9-летнего мальчика", - добавил глава ОВА.
По его словам, по состоянию на 6:30 работники ГСЧС расчистили около 70% завалов. Спасательная операция продолжается.
"Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.