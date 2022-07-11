З під завалів у Часовому Яру дістали тіло дитини: кількість загиблих 33

Деталі

Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр рятувальники служби ДСНС виявили тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).

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"Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб", - йдеться в повідомленні.

Роботи тривають.

Доповнення

Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.