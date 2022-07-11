Из под завалов во Временном Яру достали тело ребенка: количество погибших 33
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во время спасательных операций во Часовом Яру около полуночи обнаружили тело ребенка, передает УНН.
Детали
По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр спасатели службы ГСЧС обнаружили тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).
Цитата
"Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них 1 ребенок (ориентировочно 2013 г.р.), спасены из-под завалов 9 человек", — говорится в сообщении.
Работы продолжаются.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке во Часовом Яру Донецкой области.