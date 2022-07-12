Донецкая область: россияне за сутки нанесли восемь ударов по мирному населению
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области, пишет УНН со ссылкой на данные ГУНП в области.
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"Россияне нанесли восемь ударов по мирному населению, убили и ранили жителей. Расстреливали артиллерией, танками, ракетами. Под огнем врага находились города Северск, Славянск, Бахмут, Торецк, села Новониколаевка, Опытное", - сообщили в полиции области в Telegram.
Детали
Всего за сутки разрушений претерпели 12 гражданских объектов: 9 жилых домов, из них два многоквартирных, детский сад, хозяйственная постройка, гараж.
В Часовом Яре продолжается разбор завалов многоэтажки, среди погибших – девятилетний ребенок. Полиция охраняет место трагедии.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
В результате удара из "Ураганов" по 5-этажному жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области погибло 34 человека.