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Удар по Часовому Яру: количество погибших снова возросло, среди погибших есть ребенок

Киев • УНН

 • 138216 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество погибших до 43. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в городе Часов Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет ), проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Детали 

От ГСЧС привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой помощи.

Дополнение 

9 июля русские оккупанты ударили из "Ураганов" по городу Часов Яр, в Донецкой области. По меньшей мере, 30 человек находятся под завалами 5-этажки. На месте работают спасатели.

Россияне нанесли восемь ударов по мирному населению, убили и ранили жителей. Расстреливали артиллерией, танками, ракетами. Под огнем врага находились города Северск, Словянск, Бахмут, Торецк, села Новониколаевка, Опросное.

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