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Российский паспорт монаха, наличные и сухпайки оккупантов: что нашла СБУ на территории Харьковской епархии упц мп

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии упц (мп) сотни тысяч наличных денег, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов. Также разоблачили монаха с паспортом россии. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах упц (мп) в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом рф», – говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Дополнение

Управление СБ Украины в Харьковской области сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с проверками на объекты упц (мп) в Харьковской области.

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях упц мп по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении упц на наличие связи с московским патриархатом.

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