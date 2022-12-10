Российский паспорт монаха, наличные и сухпайки оккупантов: что нашла СБУ на территории Харьковской епархии упц мп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии упц (мп) сотни тысяч наличных денег, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов. Также разоблачили монаха с паспортом россии. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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«Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах упц (мп) в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом рф», – говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.
Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
Дополнение
Управление СБ Украины в Харьковской области сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с проверками на объекты упц (мп) в Харьковской области.
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях упц мп по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.
СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении упц на наличие связи с московским патриархатом.