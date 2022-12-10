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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російський паспорт монаха, готівку та сухпайки окупантів: що знайшла СБУ на території Харківської єпархії упц мп

Російський паспорт монаха, готівку та сухпайки окупантів: що знайшла СБУ на території Харківської єпархії упц мп

Київ • УНН

 • 759183 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів. Також викрили монаха з паспортом рф. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Доповнення

Управління СБ України в Харківській області повідомляло, що співробітники Служби безпеки України прийшли з перевірками на об’єкти упц (мп) у Харківській області.

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

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