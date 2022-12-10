Російський паспорт монаха, готівку та сухпайки окупантів: що знайшла СБУ на території Харківської єпархії упц мп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів. Також викрили монаха з паспортом рф. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Цитата
«Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
Доповнення
Управління СБ України в Харківській області повідомляло, що співробітники Служби безпеки України прийшли з перевірками на об’єкти упц (мп) у Харківській області.
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.
На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.
РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.