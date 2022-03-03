Российский "Лукойл" выступает за скорейшее прекращение войны против Украины - росСМИ

Цитата

"Совет Директоров ПАО "Лукойл" выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами", - заявили в компании.

Детали

Как сообщается, в компании компании заверили, что своей деятельностью они стремятся к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей.

Добавим

Лукойл является второй крупнейшей компанией в российском нефтяном секторе. Он стал первой крупной российской компанией, выступившей против позиции Кремля.

Дополнение

Запад вводит санкции против РФ за вторжение в Украину. 2 марта в официальном журнале ЕС были обнародованы новые санкции против страны-агрессора.

США 2 марта также объявили новые санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В частности, это широкие ограничения для Беларуси, чтобы перекрыть ее импорт технологических товаров, блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий - на 22 оборонные предприятия России, экспортный контроль, направленный на сектор переработки нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных, санкции на компании, участвующие в финансировании армий России и Беларуси, запрет российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.

При этом уже почти 40 стран закрыли свое воздушное пространство для России, начинают закрывать порты и территориальные воды.