Російський "Лукойл" виступає за якнайшвидше припинення війни проти України - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Найбільша в Росії приватна нафтова компанія "Лукойл" виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні. Це випливає зі звернення Ради директорів до акціонерів, співробітників і клієнтів компанії, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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"Рада директорів ПАТ "Лукойл" висловлює свою стурбованість з приводу триваючих трагічних подій в Україні і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія. Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і цілком підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", - заявили в компанії.
Деталі
Як повідомляється, в компанії компанії запевнили, що своєю діяльністю вони прагнуть до зміцнення миру, міжнародних відносин і гуманітарних зв'язків.
Додамо
Лукойл є другою найбільшою компанією в російському нафтовому секторі. Він став першою великою російською компанією, яка виступила проти позиції Кремля.
Доповнення
Захід вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну. 2 березня в Офіційному журналі ЄС були оприлюднені нові санкції проти країни-агресора.
США 2 березня також оголосили нові санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, це широкі обмеження для Білорусі, щоб перекрити імпорт технологічних товарів, блокуючі санкції щодо російських оборонних підприємств - на 22 оборонні підприємства Росії, експортний контроль, спрямований на сектор переробки нафти, ключове джерело доходів, який підтримує російських військових, санкції на компанії, що беруть участь у фінансуванні армій Росії та Білорусі, заборона російським літакам входити і використовувати внутрішній повітряний простір США.
При цьому вже майже 40 країн закрили свій повітряний простір для Росії, починають закривати порти і територіальні води.