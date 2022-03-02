Білорусь отримала чергову порцію санкцій

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 13371 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 34821 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 43359 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 78626 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141140 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162214 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209951 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199537 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186674 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157721 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 71240 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 65006 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 68105 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 65728 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58646 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58646 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 42315 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 224507 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 348956 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 606187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69673 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 109495 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136048 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157977 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170889 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Білорусь отримала чергову порцію санкцій

Білорусь отримала чергову порцію санкцій

Київ • УНН

 • 193674 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні Сполучені Штати, у координації з союзниками та партнерами, накладають додаткові економічні санкції на Росію та Білорусь у відповідь на жорстоке вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий Дім.

Деталі

Сполучені Штати хочуть притягнути Білорусь до відповідальності за вторгнення Путіна в Україну. Такж Білий Дім вважає, що нові санкції послаблять оборонний сектор Росії та її військову міць на наступні роки, націляться на найважливіші джерела багатства Росії та заборонять російським авіакомпаніям відвідувати повітряний простір США.

Цитата

"В результаті нашої історичної багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним і фінансовим ізгоєм. Понад 30 країн, які представляють більше половини світової економіки, оголосили про санкції та експортний контроль проти Росії. Росія ще більше ізольована від міжнародної фінансової та торговельної системи. Ми перешкоджаємо Путіну отримати доступ до його бойової скрині, щоб пом’якшити удар наших дій і підтримати його вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нові санкції передбачають:

- придушеня імпорт технологічних товарів в Білорусі. Ця дія допоможе запобігти переміщенню товарів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно погіршить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію та потужність проектів;

- повне блокування санкцій проти російських оборонних структур. Це призведе до значних витрат російських компаній з розробки та виробництва зброї;

- експортний контроль націлений на нафтопереробку, ключове джерело доходу, яке підтримує російські військові;

- заборона російським літакам на в'їзд і використання внутрішнього повітряного простору США.

Нагадаємо

США оголосили 12 співробітників російської місії при ООН персонами нон-грата, вони мають покинути країну до 7 березня

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07