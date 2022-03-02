Білорусь отримала чергову порцію санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні Сполучені Штати, у координації з союзниками та партнерами, накладають додаткові економічні санкції на Росію та Білорусь у відповідь на жорстоке вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий Дім.
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Сполучені Штати хочуть притягнути Білорусь до відповідальності за вторгнення Путіна в Україну. Такж Білий Дім вважає, що нові санкції послаблять оборонний сектор Росії та її військову міць на наступні роки, націляться на найважливіші джерела багатства Росії та заборонять російським авіакомпаніям відвідувати повітряний простір США.
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"В результаті нашої історичної багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним і фінансовим ізгоєм. Понад 30 країн, які представляють більше половини світової економіки, оголосили про санкції та експортний контроль проти Росії. Росія ще більше ізольована від міжнародної фінансової та торговельної системи. Ми перешкоджаємо Путіну отримати доступ до його бойової скрині, щоб пом’якшити удар наших дій і підтримати його вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нові санкції передбачають:
- придушеня імпорт технологічних товарів в Білорусі. Ця дія допоможе запобігти переміщенню товарів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно погіршить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію та потужність проектів;
- повне блокування санкцій проти російських оборонних структур. Це призведе до значних витрат російських компаній з розробки та виробництва зброї;
- експортний контроль націлений на нафтопереробку, ключове джерело доходу, яке підтримує російські військові;
- заборона російським літакам на в'їзд і використання внутрішнього повітряного простору США.
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