Беларусь получила очередную порцию санкций

Детали

Соединенные Штаты хотят привлечь Беларусь к ответственности за вторжение Путина в Украину. Также Белый Дом считает, что новые санкции ослабят оборонный сектор России и ее военную мощь на последующие годы, нацелятся на важнейшие источники богатства России и запретят российским авиакомпаниям посещать воздушное пространство США.

Цитата

"В результате нашей исторической многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем. Более 30 стран, представляющих более половины мировой экономики, объявили о санкциях и экспортном контроле против России. Россия еще больше изолирована от международной финансовой и торговой системы. Мы препятствуем Путину получить доступ к его боевому сундуку, чтобы смягчить удар наших действий и поддержать его вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Новые санкции предусматривают:

- подавление импорта технологических товаров в Беларуси. Это действие поможет предотвратить перемещение товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно ухудшит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию и мощность проектов;

- полное блокирование санкций против российских оборонных структур. Это приведет к значительным затратам российских компаний по разработке и производству оружия;

- экспортный контроль нацелен на нефтепереработку, ключевой источник дохода, который поддерживает российских военных;

- апрет российским самолетам на въезд и использование внутреннего воздушного пространства США.

Напомним

США объявили 12 сотрудников российской миссии при ООН персонами нон-грата, они должны покинуть страну до 7 марта