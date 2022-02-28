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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 2046 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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США відсилають 12 російських «дипломатів» при ООН

США відсилають 12 російських «дипломатів» при ООН

Київ • УНН

 • 110630 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. США оголосили 12 співробітників російської місії при ООН персонами нон-грата, вони мають покинути країну до 7 березня. Про це на брифінгу заявив постпред Росії, пише УНН.

Цитата

«Щойно я отримав інформацію про те, що влада США зробила чергову ворожу акцію проти російської місії при ООН... повідомивши нам, що вони оголошують 12 людей з персоналу російської місії персонами нон-грата і вимагають, щоб вони виїхали до 7 березня», - сказав він.

Додамо

Цивілізований світ ізолює Росію через її агресію проти України.

Раніше сьогодні ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути збірну Росії від міжнародних змагань.

Також Швейцарія вирішила підтримати повний пакет санкцій ЄС проти Росії за напад та війну в Україні. І закрила небо.

Українські Національні Новини

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