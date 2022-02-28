США відсилають 12 російських «дипломатів» при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. США оголосили 12 співробітників російської місії при ООН персонами нон-грата, вони мають покинути країну до 7 березня. Про це на брифінгу заявив постпред Росії, пише УНН.
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«Щойно я отримав інформацію про те, що влада США зробила чергову ворожу акцію проти російської місії при ООН... повідомивши нам, що вони оголошують 12 людей з персоналу російської місії персонами нон-грата і вимагають, щоб вони виїхали до 7 березня», - сказав він.
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