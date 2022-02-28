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15 марта, 19:03 • 76334 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118670 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111974 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106574 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92519 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91708 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80305 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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США отсылают 12 российских "дипломатов" при ООН

США отсылают 12 российских "дипломатов" при ООН

Киев • УНН

 • 110623 просмотра

КИЕВ. 28 Февраля. УНН. США объявили 12 сотрудников российской миссии при ООН персонами нон-грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Об этом на брифинге заявил постпред России, пишет УНН.

Цитата

“Только что я получил информацию о том, что власти США предприняли очередную враждебную акцию против российской миссии при ООН. Сообщив нам, что они объявляют 12 человек из персонала российской миссии персонами нон-грата и требуют, чтобы они уехали до 7 марта”, — сказал он.

Добавим

Цивилизованный мир изолирует Россию из-за ее агрессии против Украины.

Ранее сегодня ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России от международных соревнований.

Также Швейцария решила поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине. И закрыла небо.

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