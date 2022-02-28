США отсылают 12 российских "дипломатов" при ООН

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“Только что я получил информацию о том, что власти США предприняли очередную враждебную акцию против российской миссии при ООН. Сообщив нам, что они объявляют 12 человек из персонала российской миссии персонами нон-грата и требуют, чтобы они уехали до 7 марта”, — сказал он.

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Цивилизованный мир изолирует Россию из-за ее агрессии против Украины.

Ранее сегодня ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России от международных соревнований.

Также Швейцария решила поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине. И закрыла небо.