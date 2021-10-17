Российский "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщает российское госинформагентство "ТАСС", передает УНН.
Детали
К аппарату были направлены спасатели, которые помогали членам экипажа покинуть капсулу. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля.
Первый в мире художественный фильм в космосе
Как отмечает агентство, Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Лента станет совместным проектом государственного российского ведомства “Роскосмос”, телеканала “Первый канал” и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите быть снято примерно 35-40 минут экранного времени.
Напомним
5 октября российский корабль “Союз МС-19” с “киноэкипажем” на борту, запустили с космодрома Байконур, с трудом состыковался с Международной космической станцией (МКС) в ручном режиме.