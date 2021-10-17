Російський "кіноекіпаж" повернувся з МКС на Землю

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Спусковий апарат корабля “Ю. А. Гагарин” (“Союз МС-18”), на борту якого знаходяться космонавт Олег Новицький, актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко, приземлився у степі Казахстану. Про це повідомляє російське держінформагентство “ТАРС”, передає УНН.

Деталі

До апарату були спрямовані рятувальники, які допомогали членам екіпажу залишити капсулу. Пересільд і Шипенко знаходилися на орбіті з 5 жовтня, Новицький — з 9 квітня.

Перший у світі художній фільм у космосі

Як зазначає агентство, Пересільд і Шипенко вперше у світі знімали художній фільм в космосі. Стрічка стане спільним проектом державного російського відомства “Роскосмос”, телеканалу “Первый канал” і студії Yellow, Black and White. У зйомках брали участь російські космонавти — Антон Шкаплеров, Олег Новицький та Петро Дубров.

Всього на орбіті мало бути знято приблизно 35-40 хвилин екранного часу.

Нагадаємо

5 жовтня російський корабель “Союз МС-19” з “кіноекіпажем” на борту, який запустили з космодрому Байконур, насилу зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС) в ручному режимі.

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