Росія відправила в космос "кіноекіпаж". Корабель із труднощами пристикувався до МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російський корабель "Союз МС-19" з "кіноекіпажем" на борту, який запустили з космодрому Байконур сьогодні, насилу зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС) в ручному режимі. Про це свідчить трансляція на сайті "Роскомосу", передає УНН.
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Повідомлялося, що стиковка з МКС проводилася вручну. Командир екіпажу космонавт Антон Шкаплеров перейшов в режим ручного стикування зі станцією. Зближення проходило за двовитковою схемою.
Ракета-носій "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-19" була запущена в 11:55 за московським часом. Після успішного відокремлення корабля від третього ступеня ракети були розкриті панелі сонячних батарей і антени на кораблі, після стався вихід на орбіту.
О 15:14 "Роскосмос" повідомив, що корабель "СоюзМС19" пристикувався до МКС.
Цитата
"Є один дотик, є зчіпка! Пілотований корабель СоюзМС19 пристикувався до російського сегменту Міжнародної космічної станції, зробивши всього два витки навколо Землі!" - йдеться в повідомленні.
О 17:05 за Москвою заплановано відкриття люків і перехід екіпажу на борт станції, передають російські ЗМІ.
На борту корабля також знаходяться: актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. На орбіті вони мають намір зняти художній фільм в космосі. Картина, що отримала назву "Виклик", є спільним проектом "Роскосмосу", "Першого каналу" і студії Yellow, Black and White.
Нагадаємо
У вересні в російському сегменті МКС спрацювала аварійна сигналізація.
Раніше повідомлялося, що науково-технічна рада "Роскосмосу" рекомендувала почати технічну обробку проектного вигляду нової Російської орбітальної службової станції (РОСС), оскільки "подальша експлуатація російського сегмента МКС після 2024 створює додаткові ризики" через старіюче устаткування.
Роботу російського сегмента МКС планується завершити в 2028 році.