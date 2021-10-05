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Россия отправила в космос “киноэкипаж". Корабль с трудом состыковался с МКС

Россия отправила в космос “киноэкипаж". Корабль с трудом состыковался с МКС

Киев  •  УНН

 • 22517 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Российский корабль “Союз МС-19” с “киноэкипажем” на борту, который запустили с космодрома Байконур сегодня, с трудом состыковался с Международной космической станцией (МКС) в ручном режиме. Об этом свидетельствует трансляция на сайте “Роскомоса”, передает УНН.

Детали

Сообщалось, что стыковка С МКС проводилась вручную. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки со станцией. Сближение проходило по двухвитковой схеме.

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с кораблем “Союз МС-19” была запущена в 11:55 по московскому времени. После успешного отделения корабля от третьей ступени ракеты были раскрыты панели солнечных батарей и антенны на корабле, после произошел вывод на орбиту.

В 15:14 “Роскосмос” сообщил, что корабль “СоюзМС19” пристыковался к МКС.

Цитата

“Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль СоюзМС19 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив всего два витка вокруг Земли!” - говорится в сообщении.

На 17:05 по Москве запланировано открытие люков и переход экипажа на борт станции, передают российские СМИ.

На борту корабля также находятся: актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбите они намерены снять художественный фильм в космосе. Картина, получившая название “Вызов”, является совместным проектом “Роскосмоса”, “Первого канала” и студии Yellow, Black and White.

Напомним

В сентябре в российском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация.

Ранее сообщалось, что научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал начать техническую обработку проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), поскольку "дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 создает дополнительные риски" из стареющее оборудование.

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году.

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