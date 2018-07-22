Российский боксер Лебедев может провести бой против Украинской Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Российский боксер Денис Лебедев может провести поединок против украинца Александра Усика, который стал абсолютным чемпионом мира. Об этом заявил руководитель промоутерской компании “Мир бокса” Андрей Рябинский, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Мы думаем над этим (проведением боя Лебедева против Усика)”, — сказал Рябинский.
В ночь на воскресенье 31-летний Усик единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. Поединок прошел в Москве в спорткомплексе “Олимпийский”. Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Лебедев, который в настоящее время обладает статусом “чемпиона WBA в отпуске”, в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.
Как сообщал УНН, Премьер-министр предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины.