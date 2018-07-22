Российский боксер Лебедев может провести бой против Украинской Усика

“Мы думаем над этим (проведением боя Лебедева против Усика)”, — сказал Рябинский.

В ночь на воскресенье 31-летний Усик единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. Поединок прошел в Москве в спорткомплексе “Олимпийский”. Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Лебедев, который в настоящее время обладает статусом “чемпиона WBA в отпуске”, в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.

Как сообщал УНН, Премьер-министр предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины.