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Російський боксер Лебедєв може провести бій проти українця Усика

Російський боксер Лебедєв може провести бій проти українця Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Російський боксер Денис Лебедєв може провести поєдинок проти українця Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. Про це заявив керівник промоутерської компанії “Світ боксу” Андрій Рябінскій, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“Ми розмірковуємо над цим (проведенням бою Лебедєва проти Усика)”, — сказав Рябінскій.

У ніч на неділю 31-річний Усик одноголосним рішенням суддів переміг 24-річного росіянина Мурата Гассіева, завоювавши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації ( IBF) у вазі до 90,71 кг. Поєдинок пройшов у Москві в спорткомплексі “Олімпійський”. Українець став першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Лебедєв, який в даний час має статус “чемпіона WBA у відпустці”, відповідно до резолюції WBA повинен провести бій з переможцем WBSS. Всього на рахунку росіянина 30 перемог (22 нокаутом) і дві поразки.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр запропонує Президенту присвоїти Усику звання Героя України.

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