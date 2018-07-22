Російський боксер Лебедєв може провести бій проти українця Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російський боксер Денис Лебедєв може провести поєдинок проти українця Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. Про це заявив керівник промоутерської компанії “Світ боксу” Андрій Рябінскій, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Ми розмірковуємо над цим (проведенням бою Лебедєва проти Усика)”, — сказав Рябінскій.
У ніч на неділю 31-річний Усик одноголосним рішенням суддів переміг 24-річного росіянина Мурата Гассіева, завоювавши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації ( IBF) у вазі до 90,71 кг. Поєдинок пройшов у Москві в спорткомплексі “Олімпійський”. Українець став першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
Лебедєв, який в даний час має статус “чемпіона WBA у відпустці”, відповідно до резолюції WBA повинен провести бій з переможцем WBSS. Всього на рахунку росіянина 30 перемог (22 нокаутом) і дві поразки.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр запропонує Президенту присвоїти Усику звання Героя України.