Российский активист Котов вышел на свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российский активист Константин Котов, который был осужден за "неоднократные нарушения правил проведения митингов", вышел на свободу. Об этом в своем Facebook написал украинский режиссер и бывший политический заключенный Олег Сенцов, передает УНН.
"Костя Котов на свободе!", - написал он.
Справка УНН: Константин Котов (1985) - московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
С марта по август 2019 года активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа 2019 года в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.
5 сентября 2019 года Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.
Напомним, общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок.