Російського активіста Котова, який виступав на захист українських політв’язнів, етапували з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі в мітингах, етапували з Москви. Про це повідомила його адвокат Марія Ейсмонт, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами адвоката, Котова відвезли у Володимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров’я підзахисного після етапування.
Костянтин Котов — 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.
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З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.
5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.