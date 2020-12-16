Російський активіст Котов вийшов на свободу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російський активіст Костянтин Котов, який був засуджений за "неоднократне порушення правил проведення мітингів", вийшов на свободу. Про це у своєму Facebook написав український режисер і колишній політичний в’язень Олег Сенцов, передає УНН.
"Костя Котов на волі!", - написав він.
Довідка УНН: Костянтин Котов (1985) — московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.
З березня по серпень 2019 року активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня 2019 року у центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи у руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.
5 вересня 2019 року Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.
Нагадаємо, громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі у мітингах, етапували із Москви у Володимирську область Росії, де він відбуватиме термін.