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Российские захватчики выпустили по Николаеву шесть ракет С-300

Российские захватчики выпустили по Николаеву шесть ракет С-300

Киев • УНН

 • 185232 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня, 23 июля, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет С-300. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Утром, 23 июля, около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300", - отметил он.

Детали 

В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории.

"Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что днем ​​и вечером, 22 июля, из-за попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы и кустарников в Корабельном районе города.

Днем, 22 июля, в результате вражеских обстрелов в лесном хозяйстве Галицыновской общины возникло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.

Также после обстрелов, ночью, 22 июля, в с. Галициново Галицыновское общество произошло возгорание жилого дома. Пострадавших нет.

Ким добавил, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской и Широковской общин. Попадания были за пределами населенных пунктов.

Так, днем, 22 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы на открытой территории в с. Новоегоровка и дважды в с. Соколовка Березнеговатской общины.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Российские оккупанты ударили по нескольким общинам Николаевской области. Известно о попадании в здание магазина и гаражном кооперативе в поселке Первомайское.

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