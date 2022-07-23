Российские захватчики выпустили по Николаеву шесть ракет С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня, 23 июля, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет С-300. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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"Утром, 23 июля, около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300", - отметил он.
Детали
В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории.
"Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что днем и вечером, 22 июля, из-за попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы и кустарников в Корабельном районе города.
Днем, 22 июля, в результате вражеских обстрелов в лесном хозяйстве Галицыновской общины возникло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.
Также после обстрелов, ночью, 22 июля, в с. Галициново Галицыновское общество произошло возгорание жилого дома. Пострадавших нет.
Ким добавил, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской и Широковской общин. Попадания были за пределами населенных пунктов.
Так, днем, 22 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы на открытой территории в с. Новоегоровка и дважды в с. Соколовка Березнеговатской общины.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Российские оккупанты ударили по нескольким общинам Николаевской области. Известно о попадании в здание магазина и гаражном кооперативе в поселке Первомайское.