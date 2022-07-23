Російські загарбники випустили по Миколаєву шість ракет С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні, 23 липня, зранку російські окупанти випустили по Миколаєву шість ракет С-300. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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"Зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300", - зазначив він.
Деталі
Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території.
"Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Він також додав, що вдень та ввечері, 22 липня, через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави та чагарників в Корабельному районі міста.
Вдень, 22 липня, внаслідок ворожих обстрілів в лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.
Також після обстрілів, вночі, 22 липня, у с. Галицинове Галицинівської громади відбулося займання житлового будинку. Постраждалих немає.
Кім додав, що продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.
Так, вдень, 22 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави на відкритій території в с. Новоєгорівка та двічі в с. Соколівка Березнегуватської громади.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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