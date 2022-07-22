Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину: влучили у магазин та гаражний кооператив
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські окупанти вночі вдарили по декількох громадах Миколаївської області. Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у селищі Первомайське. Про це інформує голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, 22 липня, у Миколаївському районі, написав Кім у Telegram, ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське.
Близько 5:00 були обстріли села Новомиколаїка. Влучання, переважно, по відкритих територіях. Постраждалих немає.
За попередньою інформацією, орієнтовно з 7:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
У Баштанському районі о 5:00 були обстріли у селі Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Доповнення
Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва 21 липня вибуховою хвилею та уламками 13 житлових будинків зазнали пошкоджень.