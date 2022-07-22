Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину: влучили у магазин та гаражний кооператив

Деталі

Сьогодні, 22 липня, у Миколаївському районі, написав Кім у Telegram, ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське.

Близько 5:00 були обстріли села Новомиколаїка. Влучання, переважно, по відкритих територіях. Постраждалих немає.

За попередньою інформацією, орієнтовно з 7:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

У Баштанському районі о 5:00 були обстріли у селі Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Доповнення

Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва 21 липня вибуховою хвилею та уламками 13 житлових будинків зазнали пошкоджень.