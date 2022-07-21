У Миколаєві через обстріли у 13 будинках повибивало вікна, постраждалих немає

Цитата

"13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі зазнали пошкоджень від ударної хвилі та уламків. У них загалом вибито більше 60 вікон. У 7 будинках пошкоджена шиферна покрівля", - написав він.

Деталі



За інфомацією очільника міста, працівники адміністрації району зафіксували дані пошкодження. Жителям, які звернулись за допомогою, видали плівку та брезент.

Доповнення

Російські окупанти вночі знищили своїм ударом гуманітарний штаб на Миколаївщині. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли.

За добу на Миколаїв було здійснено 57 обстрілів із РСЗВ та випущено 8 ракет, з них – 7 влучили. Потрапили в автомийку, підприємство і двома ракетами влучили в гуманітарний штаб, де зберігалися речі для дітей та літніх людей. Жертв немає, але дві людини поранені.