В Николаеве из-за обстрелов в 13 домах выбило окна, пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В результате ночных обстрелов Николаева взрывной волной и обломками 13 жилых домов получили повреждения. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, информирует УНН.
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"13 жилых домов в центре города сегодня ночью получили повреждения от ударной волны и обломков. У них в общей сложности выбито более 60 окон. В 7 домах повреждена шиферная кровля", - написал он.
Детали
По информации главы города, работники администрации района зафиксировали данные повреждения. Жителям, обратившимся за помощью, выдали пленку и брезент.
Дополнение
Российские оккупанты ночью уничтожили своим ударом гуманитарный штаб на Николаевщине. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели.
За сутки на Николаев было совершено 57 обстрелов из РСЗО и выпущено 8 ракет, из них – 7 попали. Попали в автомойку, предприятие и двумя ракетами попали в гуманитарный штаб, где хранились вещи для детей и пожилых людей. Жертв нет, но два человека ранены.