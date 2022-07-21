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В Николаеве из-за обстрелов в 13 домах выбило окна, пострадавших нет

В Николаеве из-за обстрелов в 13 домах выбило окна, пострадавших нет

Киев • УНН

 • 159748 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В результате ночных обстрелов Николаева взрывной волной и обломками 13 жилых домов получили повреждения. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, информирует УНН.

Цитата 

"13 жилых домов в центре города сегодня ночью получили повреждения от ударной волны и обломков. У них в общей сложности выбито более 60 окон. В 7 домах повреждена шиферная кровля", - написал он. 

Детали

По информации главы города, работники администрации района зафиксировали данные повреждения. Жителям, обратившимся за помощью, выдали пленку и брезент.

Дополнение 

Российские оккупанты ночью уничтожили своим ударом гуманитарный штаб на Николаевщине. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели.

За сутки на Николаев было совершено 57 обстрелов из РСЗО и выпущено 8 ракет, из них – 7 попали. Попали в автомойку, предприятие и двумя ракетами попали в гуманитарный штаб, где хранились вещи для детей и пожилых людей. Жертв нет, но два человека ранены. 

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