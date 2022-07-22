Оккупанты ночью обстреляли Николаевскую область: попали в магазин и гаражный кооператив
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские оккупанты ночью ударили по нескольким громадам Николаевской области. Известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в поселке Первомайское. Об этом информирует глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 22 июля, в Николаевском районе, написал Ким в Telegram, вражеским обстрелам подверглась Первомайская громада. Известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в пгт Первомайское.
Около пяти часов были обстрелы села Новониколаевка. Попадания преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
По предварительной информации, ориентировочно с 7:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевки и Максимовки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В Баштанском районе в 5 часов были обстрелы в селе Широкое Широковской громады. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Дополнение
В результате ночных обстрелов Николаева 21 июля взрывной волной и обломками 13 жилых домов получили повреждения.