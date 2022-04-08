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Российские военные похитили автобусы и фуры, которые везли гуманитарный груз в оккупированный Мелитополь

Киев • УНН

 • 115627 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты, захватившие Мелитополь, не пропустили в город гуманитарный конвой и забрали его себе вместе с автобусами и фурами. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает УНН.

Российские военные похитили автобусы и фуры, которые везли гуманитарный груз в оккупированный Мелитополь

Цитата

"Оккупанты не пропустили наш гуманитарный конвой до Мелитополя! Более того, угрожая водителям они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это означает, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя! Стоит ли говорить, что российские оккупанты нарушают все возможные нормы международных соглашений и все существующие нормы человечности? Этот вопрос давно стал риторическим", - отметил он.

Детали 

Федоров отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

"россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя - яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания россии, даже перед международными организациями, ничего не стоят. Однако мы не остановимся и продолжим бороться за родной Мелитопольский край! Враг не сломает нас, а только еще больше разозлит, чтобы мы выстояли и одержали победу!", - добавил городской голова.

Напомним 

В Мелитополе самопровозглашенная "власть" при силовой поддержке оккупантов грабит дома, из которых выехали украинцы.

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