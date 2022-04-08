Російські військові викрали автобуси та фури, що везли гуманітарний вантаж до окупованого Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти, які захопили Мелітополь, не пропустили до міста гуманітарний конвой та забрали його собі разом з автобусами та фурами. Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає УНН.
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"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя! Чи варто казати, що російські окупанти порушують всі можливі норми міжнародних угод та всі існуючі норми людяності? Це питання давно стало риторичним", - зазначив він.
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Федоров наголосив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.
"росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті. Проте ми не зупинимось і продовжимо боротись за рідний Мелітопольський край! Ворог не зламає нас, а тільки ще більше розлютить, щоб ми вистояли і перемогли!", - додав міський голова.
Нагадаємо
У Мелітополі самопроголошена "влада" за силової підтримки окупантів грабує будинки, з яких виїхали українці.