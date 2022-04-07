У Мелітополі самопроголошена "влада" за силової підтримки окупантів грабує будинки, з яких виїхали українці

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"Самопроголошена "влада" під силовою підтримкою солдатів рф мародерить, спочатку вони приходили до бізнесменів Мелітополя, заходили до їхніх квартир, забирали все цінне, вони не нехтували нічим, починаючи від телевізорів, закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких повиїжджали люди і також їх грабують, займаються мародерством", - зазначив Федоров.

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Також окупанти крадуть сільгосптехніку – щоб зірвати посівну кампанію в регіоні. Водночас самі фермери не впевнені, чи варто нині сіяти, ризикуючи своїх життям, бо поля заміновані, і не можуть бути впевненими, що російські окупанти дадуть зібрати урожай.

"Крадуть сільхозтехніку, яка має збирати врожай, обробляти землю, це в них найактуальніше. Техніка, яку вони тягнуть з Запорізької області, з Мелітополя, вона не доступна для придбання на російській території. Вони хочуть зробити так, шоб не було посівної кампанії. Велика кількість полів замінована, потрібна велика кількість палива, дизельного палива, сьогодні його немає на окупованій території. Головне, фермери не розуміють для кого вони це роблять, в них немає гарантій, зможуть вони зібрати врожай, чи ні. У всіх є побоювання, що окупанти приїдуть зберуть врожай, а фермера залишаться ні з чим", - розповів Федоров.

Водночас російські окупанти не випускають українських чоловіків з окупованих територій.

"Чотири дні тому у Василівці окупанти почали висаджувати чоловіків на блокпосту. Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але до того все йде. Вони їх будуть пускати як живу силу, вони не будуть їм довіряти, але їм це треба, бо у них величезна демотивація, вони не можуть справлятися з нашими ЗСУ, з нашим духом, тому вони це роблять", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо

У Сумах затримали 60-річного чоловіка, який збирав дані для передачі російським військовим.