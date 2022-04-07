У Сумах затримали 60-річного чоловіка, який збирав дані для передачі російським військовим

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"У Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим рф. Чоловіка тримають під вартою", - зазначив Живицький.

Нагадаємо

В Ізюмі затримано колаборанта, який один із перших почав співпрацювати з окупантами.