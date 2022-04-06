В Ізюмі затримано колаборанта, який один із перших почав співпрацювати з окупантами

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"Євгеній Брюханов, одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі. Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож, військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися. Тому що ми українці, ізюмчани ніколи не забудемо і не пробачимо нікого хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України. Віднині і назавжди їм ніде не буде покою, вони завжди будуть ціллю або мішенню не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина. Оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить ми маємо повне моральне право переслідувати їх до тих пір, поки всі вони не будуть належно покарані", - зазначив Стрельник.

Нагадаємо

У Маріуполі депутати від "ОПЗЖ" були інформаторами російської армії.